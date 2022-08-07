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7 августа, 13:45

"Зенит" сообщил о характере травмы Клаудиньо, выбывшего на пять недель

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо пропустит до пяти недель из-за травмы

Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо из-за травмы, полученной в матче 4-го тура чемпионата России с "Ахматом", пропустит около пяти недель. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

"По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления — 4–5 недель", — сказано в записи.

"Зенит" в меньшинстве сыграл с "Ахматом" вничью

"Зенит" в меньшинстве сыграл с "Ахматом" вничью

Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" может подписать третьего футболиста из "Коринтианса" за лето. До этого на правах аренды до конца сезона в клуб перешли голкипер Иван Куаресма и полузащитник Густаво Мантуан.

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Официальный сайт ФК "Зенит"

Артур Лапсаков

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