"Зенит" сообщил о характере травмы Клаудиньо, выбывшего на пять недель
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо пропустит до пяти недель из-за травмы
Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудиньо из-за травмы, полученной в матче 4-го тура чемпионата России с "Ахматом", пропустит около пяти недель. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
"По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления — 4–5 недель", — сказано в записи.
Ранее Лайф рассказывал, что "Зенит" может подписать третьего футболиста из "Коринтианса" за лето. До этого на правах аренды до конца сезона в клуб перешли голкипер Иван Куаресма и полузащитник Густаво Мантуан.
Официальный сайт ФК "Зенит"