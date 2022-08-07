"Попал в яблочко": Американцы согласились с мнением основателя Pink Floyd Уотерса об Украине и США

Американские пользователи Twitter поддержали слова британского музыканта и основателя Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что именно расширение НАТО на восток спровоцировало конфликт на Украине. Об этом он ранее заявил в интервью телеканалу CNN.

"Уотерс попал в яблочко. Путин предупреждал о намерениях НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности. В 2016 году Виктория Нуланд продвигала этот план в администрации Обамы. Когда президентом стал Трамп, всё несколько успокоилось", — подметил читатель.

"Пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах абсолютно не соответствуют воле народа. Ни на йоту не соответствуют. Мы все знаем, как власти создают иллюзию народного согласия для начала войн и создания военных союзов, так что избавьте нас от этой лжи", — поддержал другой.

Один из комментаторов отметил, что, хотя и не является фанатом музыканта, полностью согласен с его аргументами, а собеседник Уотерса в интервью не понимает, что существует мировая история, которая не имеет ничего общего с США. При этом другой пользователь высказал восхищение артистом, так как тот проявил мужество и мудрость и попытался сокрушить пропаганду CNN.

"Профессиональные лжецы-преступники, вроде тех, что работают на CNN, точно знают, о чём говорил Уотерс. Вот почему они подготовили пропагандистский ответ на каждый его аргумент. Они выставляют себя лжецами с микрофонами, когда не пытаются докопаться до истины", — заметил один из комментаторов.

"Смех ведущего показался мне таким пренебрежительным. Он пытался выставить доводы Роджера несостоятельными, однако сам в душе понимал, что его разоблачили", — подхватил второй.