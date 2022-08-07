Британцев призвали быстрее мыться, и Путин тут ни при чём

Жителям Великобритании стоит мыться на минуту меньше, чтобы не допустить дефицита воды. Об этом говорится в публикации газеты The Sunday Times.

"Согласно правительственной программе, каждый британец обязан сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году, с 145 литров до 110 литров в день", — сказано в материале.

По данным СМИ, власти Британии приняли такое решение из-за ожиданий экспертов, которые уверены, что спустя 25 лет стране понадобится ещё четыре миллиарда литров воды в день для потребностей граждан Соединённого Королевства. Сообщается также, что руководство государства намерено соорудить резервуар для хранения воды, его планируется построить к 2029 году.