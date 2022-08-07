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7 августа, 14:01

Британцев призвали быстрее мыться, и Путин тут ни при чём

The Sunday Times: Жителей Британии призвали мыться на минуту меньше для экономии воды

Жителям Великобритании стоит мыться на минуту меньше, чтобы не допустить дефицита воды. Об этом говорится в публикации газеты The Sunday Times.

"Согласно правительственной программе, каждый британец обязан сократить ежедневное потребление воды на четверть к 2050 году, с 145 литров до 110 литров в день", — сказано в материале.

По данным СМИ, власти Британии приняли такое решение из-за ожиданий экспертов, которые уверены, что спустя 25 лет стране понадобится ещё четыре миллиарда литров воды в день для потребностей граждан Соединённого Королевства. Сообщается также, что руководство государства намерено соорудить резервуар для хранения воды, его планируется построить к 2029 году.

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Ранее Лайф писал, что кризис, который обусловлен антироссийскими санкциями, может повлечь проблемы в Чехии предстоящей зимой. Жителям страны придётся экономить ресурсы, в том числе реже мыться.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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