"Химки" одержали победу над "Торпедо" в матче чемпионата России

Подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Торпедо" в матче четвёртого тура Мир – Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил полузащитник "Химок" Александр Руденко на 15-й минуте, а на 25-й Алексей Померко реализовал пенальти и уравнял шансы команд. Победу подопечным Сергея Юрана принёс дубль Александра Долгова (68-я и 72-я минуты).

Благодаря выигрышу подмосковный клуб набрал семь очков и поднялся на промежуточное четвёртое место в турнирной таблице. "Торпедо" с одним баллом идёт предпоследним.