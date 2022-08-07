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7 августа, 13:58

"Химки" одержали победу над "Торпедо" в матче чемпионата России

Подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Торпедо" в матче четвёртого тура Мир – Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил полузащитник "Химок" Александр Руденко на 15-й минуте, а на 25-й Алексей Померко реализовал пенальти и уравнял шансы команд. Победу подопечным Сергея Юрана принёс дубль Александра Долгова (68-я и 72-я минуты).

Благодаря выигрышу подмосковный клуб набрал семь очков и поднялся на промежуточное четвёртое место в турнирной таблице. "Торпедо" с одним баллом идёт предпоследним.

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В следующем туре "Химки" 14 августа примут "Ахмат", "Торпедо" в гостях в тот же день встретится с "Оренбургом".

Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" обыграл "Урал", ЦСКА разгромил "Факел", "Локомотив" крупно проиграл "Краснодару", а "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом".

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VK / ФК "Химки"

Артур Лапсаков

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