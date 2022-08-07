"Химки" одержали победу над "Торпедо" в матче чемпионата России
Подмосковные "Химки" одержали победу над московским "Торпедо" в матче четвёртого тура Мир – Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Первый гол в матче забил полузащитник "Химок" Александр Руденко на 15-й минуте, а на 25-й Алексей Померко реализовал пенальти и уравнял шансы команд. Победу подопечным Сергея Юрана принёс дубль Александра Долгова (68-я и 72-я минуты).
Благодаря выигрышу подмосковный клуб набрал семь очков и поднялся на промежуточное четвёртое место в турнирной таблице. "Торпедо" с одним баллом идёт предпоследним.
В следующем туре "Химки" 14 августа примут "Ахмат", "Торпедо" в гостях в тот же день встретится с "Оренбургом".
Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" обыграл "Урал", ЦСКА разгромил "Факел", "Локомотив" крупно проиграл "Краснодару", а "Зенит" сыграл вничью с "Ахматом".
VK / ФК "Химки"