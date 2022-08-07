Сухогруз с украинским зерном сменил курс

Сухогруз Razoni с украинским зерном на борту изменил курс. Об этом сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в "Твиттере".

"Корабль Razoni, отправившийся из порта Одессы с грузом кукурузы, который, по слухам, должен был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс", — написал он.