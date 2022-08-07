Сухогруз с украинским зерном сменил курс
Глава Минтранса Ливана Хамия сообщил об изменении маршрута сухогруза с украинским зерном
Сухогруз Razoni с украинским зерном на борту изменил курс. Об этом сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в "Твиттере".
"Корабль Razoni, отправившийся из порта Одессы с грузом кукурузы, который, по слухам, должен был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс", — написал он.
Согласно данным, добавил министр, сухогруз ожидает указаний об определении нового пункта назначения.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. А 5 августа из украинских портов вышли три иностранных судна с зерном.
Freepik