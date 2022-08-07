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7 августа, 14:08

Сухогруз с украинским зерном сменил курс

Глава Минтранса Ливана Хамия сообщил об изменении маршрута сухогруза с украинским зерном

Сухогруз Razoni с украинским зерном на борту изменил курс. Об этом сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в "Твиттере".

"Корабль Razoni, отправившийся из порта Одессы с грузом кукурузы, который, по слухам, должен был прибыть в порт Триполи в Ливане, до прибытия в первоначально объявленный пункт назначения меняет курс", — написал он.

Согласно данным, добавил министр, сухогруз ожидает указаний об определении нового пункта назначения.

Минобороны Турции: СКЦ разрешил заход в Босфор судам с украинским зерном

Минобороны Турции: СКЦ разрешил заход в Босфор судам с украинским зерном

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи под документом поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны Сергей Шойгу. 1 августа Минобороны Турции официально подтвердило выход первого сухогруза с зерном из порта Одессы. А 5 августа из украинских портов вышли три иностранных судна с зерном.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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