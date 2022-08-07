Зеленский учредил медаль с похожим на свастику дизайном

Украинский лидер Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины". Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Незалежной.

Новая медаль киевского режима "За оборону Украины". Фото © Telegram / Факти ICTV

По задумке дизайнеров, перекрещенные мечи должны были изображать крест, на котором располагается герб Украины. Однако пользователи соцсетей заметили, что рисунок на медали куда больше напоминает нацистскую свастику. Помимо символики Третьего рейха награду дополняет и чёрно-красная "бандеровская" лента.

Медаль будет представлена в серебряном и золотом вариантах. Как говорится в указе, её планируют вручать военнослужащим, чиновникам, общественникам, волонтёрам и всем тем, кто внёс значительный вклад в оборону Незалежной.