Зеленский учредил медаль с похожим на свастику дизайном
В дизайне утверждённой Зеленским новой медали "За оборону Украины" заметили свастику
Украинский лидер Владимир Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины". Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы Незалежной.
Новая медаль киевского режима "За оборону Украины". Фото © Telegram / Факти ICTV
По задумке дизайнеров, перекрещенные мечи должны были изображать крест, на котором располагается герб Украины. Однако пользователи соцсетей заметили, что рисунок на медали куда больше напоминает нацистскую свастику. Помимо символики Третьего рейха награду дополняет и чёрно-красная "бандеровская" лента.
Медаль будет представлена в серебряном и золотом вариантах. Как говорится в указе, её планируют вручать военнослужащим, чиновникам, общественникам, волонтёрам и всем тем, кто внёс значительный вклад в оборону Незалежной.
Ранее Лайф сообщал, что бывший офицер разведки США предрёк Зеленскому трагический конец. Как отметил Скотт Риттер, многие западные политики уже перестают верить в образ героя, созданный для лидера Незалежной, и отказываются предоставлять Киеву помощь.
Сайт президента Украины