НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 16:12

В Сербии потребовали признать независимость республик Донбасса

Лидер сербских радикалов Шешель призвал Белград признать ДНР и ЛНР

Сербские власти должны признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также других регионов, которые могут появиться на территории Украины в ходе российской спецоперации. С таким призывом выступил бывший руководитель Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

"Сербская радикальная партия выступает за то, чтобы Сербия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. Мы будем стараться, чтобы наша страна признала и все другие новообразованные республики на территории сейчас уже бывшей Украины", — приводит его слова ТАСС.

Шешель считает, что существования Незалежной в её нынешнем состоянии в скором времени может не быть. В связи с этим, по его мнению, Белграду не нужно обращать внимания на то, что киевские власти собрались признать независимость самопровозглашённого Косова.

Историк раскрыла, почему Киев поддерживает Косово

Историк раскрыла, почему Киев поддерживает Косово

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что если Сербия вторгнется в Косово, то Киев должен встать на защиту и использовать там украинские войска.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров