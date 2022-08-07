В Сербии потребовали признать независимость республик Донбасса

Сербские власти должны признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также других регионов, которые могут появиться на территории Украины в ходе российской спецоперации. С таким призывом выступил бывший руководитель Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

"Сербская радикальная партия выступает за то, чтобы Сербия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. Мы будем стараться, чтобы наша страна признала и все другие новообразованные республики на территории сейчас уже бывшей Украины", — приводит его слова ТАСС.

Шешель считает, что существования Незалежной в её нынешнем состоянии в скором времени может не быть. В связи с этим, по его мнению, Белграду не нужно обращать внимания на то, что киевские власти собрались признать независимость самопровозглашённого Косова.