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7 августа, 15:51

"Все факты налицо": В США признали неприятную правду о поставках вооружения Киеву

В Конгрессе США назвали мошенничеством поставки вооружения Киеву

Два депутата Конгресса США — Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин — выступили против поставок оружия на Украину. Аргументируя свои точки зрения, политики сослались на новый фильм-расследование телеканала CBS.

"Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество", — написала Боберт в своём твиттере.

В свою очередь, Грин подчеркнула, что судьба Незалежной по большому счёту никогда не беспокоила Вашингтон. Политик также отметила, что именно из-за причин, о которых говорилось в фильме CBS, она голосовала против отправки оружия Киеву.

Накануне американский телеканал CBS выпустил документальный фильм, который, судя по всему, не сулит ничего хорошего киевским властям. В журналистском расследовании утверждается, что значительная часть поставляемого Западом на Украину оружия уходит на чёрный рынок. Эксперты опасаются, что Незалежная такими темпами может превратиться в Афганистан или Ирак.

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Как писал ранее Лайф, экс-аналитик Минобороны США Карен Квятковски рассказала, что перепродажа Киевом оружия была ожидаема. Причиной она назвала неспособность Украины адаптировать западное вооружение.


Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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