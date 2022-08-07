"Все факты налицо": В США признали неприятную правду о поставках вооружения Киеву

Два депутата Конгресса США — Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин — выступили против поставок оружия на Украину. Аргументируя свои точки зрения, политики сослались на новый фильм-расследование телеканала CBS.

"Все факты налицо: большая часть помощи — мошенничество", — написала Боберт в своём твиттере.

В свою очередь, Грин подчеркнула, что судьба Незалежной по большому счёту никогда не беспокоила Вашингтон. Политик также отметила, что именно из-за причин, о которых говорилось в фильме CBS, она голосовала против отправки оружия Киеву.