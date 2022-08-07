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7 августа, 15:31

Работа шахты "Воркутинская" в Коми восстановлена, неполадки устранены

Работа шахты "Воркутинская" в Коми, где из-за экстренной остановки клети пострадало 12 человек, восстановлена. Все неполадки устранены, шахта работает в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "Воркутауголь".

"На данный момент неполадки устранены, угрозы жизни и здоровью сотрудников нет. Шахта "Воркутинская" работает в штатном режиме", — уточнил собеседник агентства.

По данным Ростехнадзора, предварительной причиной остановки клети является срабатывание датчика переподъёма из-за выхода из строя датчика скорости. В компании эту информацию подтвердили.

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Напомним, ранее при экстренной остановке клети на шахте "Воркутинская" пострадало двенадцать человек. Все работники шахты были выведены на поверхность, угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.

Обложка ©

Pixabay

Григорий Воронцов

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