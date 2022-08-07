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7 августа, 15:19

Китай назвал справедливыми и законными действия по защите суверенитета

Действия китайской стороны по защите суверенитета являются справедливыми и легитимными. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

"Жёсткая позиция Китая, а также предпринимаемые им действия являются справедливыми, рациональными, легитимными, необходимыми, открытыми и соразмерными", — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

Министр подчеркнул, что действия китайской стороны направлены исключительно на защиту суверенитета и территориальной целостности КНР.

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Лайф напоминает, что ситуация обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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