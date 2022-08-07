Китай назвал справедливыми и законными действия по защите суверенитета

Действия китайской стороны по защите суверенитета являются справедливыми и легитимными. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

"Жёсткая позиция Китая, а также предпринимаемые им действия являются справедливыми, рациональными, легитимными, необходимыми, открытыми и соразмерными", — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.