Фронтмен рок-группы Limp Bizkit Фред Дёрст женился в четвёртый раз

Вокалист американской рэпкор-группы Limp Bizkit 51-летний Фред Дёрст женился в четвёртый раз. Согласно свидетельству о браке, попавшему в руки журналистов TMZ, артист расписался с Арлес Дёрст в округе Лос-Анджелес.

Однако дата свадьбы пока не известна, поскольку само свидетельство является конфиденциальным, это обычное явление для Лос-Анджелеса, когда речь идёт о знаменитостях.

Разговоры о новой "звёздной парочке" идут уже несколько месяцев, с того момента, как в мае группа Limp Bizkit дала концерт в Пенсильвании. На нём Дёрст пригласил Арлес на медленный танец под песню Careless Whisper, прежде чем начать играть свой хит Nookie.

Фред Дёрст танцует со своей будущей женой на концерте Limp Bizkit в Пенсильвании

Помимо того что недавно Арлес сказала Фреду Дёрсту да, она сменила фамилию в соцсети, написав в разделе описания аккаунта: "Миссис Ди".