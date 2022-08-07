Фронтмен рок-группы Limp Bizkit Фред Дёрст женился в четвёртый раз
Вокалист американской рэпкор-группы Limp Bizkit 51-летний Фред Дёрст женился в четвёртый раз. Согласно свидетельству о браке, попавшему в руки журналистов TMZ, артист расписался с Арлес Дёрст в округе Лос-Анджелес.
Однако дата свадьбы пока не известна, поскольку само свидетельство является конфиденциальным, это обычное явление для Лос-Анджелеса, когда речь идёт о знаменитостях.
Разговоры о новой "звёздной парочке" идут уже несколько месяцев, с того момента, как в мае группа Limp Bizkit дала концерт в Пенсильвании. На нём Дёрст пригласил Арлес на медленный танец под песню Careless Whisper, прежде чем начать играть свой хит Nookie.
Фред Дёрст танцует со своей будущей женой на концерте Limp Bizkit в Пенсильвании
Помимо того что недавно Арлес сказала Фреду Дёрсту да, она сменила фамилию в соцсети, написав в разделе описания аккаунта: "Миссис Ди".
До этого Фред Дёрст был женат на украинке Ксении Берязиной с 2012 года. В сентябре 2018 года они подали на развод, который был завершён в 2019 году. До Ксении артист был женат на Эстер Назаровой в течение трёх месяцев, а до неё он был с Рейчел Тергесен три года.
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