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7 августа, 15:10

Фронтмен рок-группы Limp Bizkit Фред Дёрст женился в четвёртый раз

Вокалист американской рэпкор-группы Limp Bizkit 51-летний Фред Дёрст женился в четвёртый раз. Согласно свидетельству о браке, попавшему в руки журналистов TMZ, артист расписался с Арлес Дёрст в округе Лос-Анджелес.

Однако дата свадьбы пока не известна, поскольку само свидетельство является конфиденциальным, это обычное явление для Лос-Анджелеса, когда речь идёт о знаменитостях.

Разговоры о новой "звёздной парочке" идут уже несколько месяцев, с того момента, как в мае группа Limp Bizkit дала концерт в Пенсильвании. На нём Дёрст пригласил Арлес на медленный танец под песню Careless Whisper, прежде чем начать играть свой хит Nookie.

Фред Дёрст танцует со своей будущей женой на концерте Limp Bizkit в Пенсильвании

Помимо того что недавно Арлес сказала Фреду Дёрсту да, она сменила фамилию в соцсети, написав в разделе описания аккаунта: "Миссис Ди".

Фронтмен Limp Bizkit так радикально сменил имидж, что теперь его не отличить от сельского учителя

Фронтмен Limp Bizkit так радикально сменил имидж, что теперь его не отличить от сельского учителя

До этого Фред Дёрст был женат на украинке Ксении Берязиной с 2012 года. В сентябре 2018 года они подали на развод, который был завершён в 2019 году. До Ксении артист был женат на Эстер Назаровой в течение трёх месяцев, а до неё он был с Рейчел Тергесен три года.

Обложка ©

Getty Images / Jon Kopaloff / FilmMagic

Григорий Воронцов

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