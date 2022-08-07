МИД Китая: США создали тайваньский кризис, чтобы усилить военное присутствие в регионе

Американские власти спланировали визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис и нарастить военное присутствие в регионе. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.

"Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия", — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.