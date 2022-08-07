МИД Китая: США создали тайваньский кризис, чтобы усилить военное присутствие в регионе
Американские власти спланировали визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, чтобы создать кризис и нарастить военное присутствие в регионе. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И.
"Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия", — приводятся его слова в сообщении МИД КНР.
Министр подчеркнул, что действия китайской стороны по защите суверенитета являются обоснованными и законными.
Лайф напоминает, что ситуация обострилась несколько дней назад и достигла пика 2 августа, когда самолёт Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя. Официально её поездка на Тайвань не заявлялась. МИД Китая выразил "решительный протест" из-за прилёта Пелоси, а армия КНР начала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Такую реакцию Пекина Энтони Блинкен назвал "вопиюще провокационной". 5 августа Пелоси покинула Японию и завершила азиатское турне.
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