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7 августа, 14:44

Три человека погибли в ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области

В результате дорожно-транспортного происшествия в Липецкой области погибли три человека. Сейчас проезд на дороге затруднён, движение регулируют сотрудники ГИБДД, сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсети "ВКонтакте".

  • Последствия ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области. Фото © VK / УМВД России по Липецкой области
    Последствия ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области. Фото © VK / УМВД России по Липецкой области
  • Последствия ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области. Фото © VK / УМВД России по Липецкой области
    Последствия ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области. Фото © VK / УМВД России по Липецкой области
  • Последствия ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области. Фото © VK / УМВД России по Липецкой области
    Последствия ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области. Фото © VK / УМВД России по Липецкой области

Последствия ДТП с грузовыми автомобилями и погрузчиком в Липецкой области. Фото © VK / УМВД России по Липецкой области

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"На 37-м км автодороги Хлевное – Липецк (объездная дорога с. Боринское) произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями и погрузчиком. Трое скончались на месте и двое госпитализированы", — говорится в сообщении.

В настоящий момент на этом участке дороги ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, шофёр грузового автомобиля Volvo въехал во впереди стоящий грузовик Scania, а затем врезался в работающий погрузчик. При этом под машину попал один из дорожных работников. Он, водитель и пассажирка Volvo в результате ДТП скончались на месте. В ведомстве также рассказали, что водители Scania и погрузчика госпитализированы. Сейчас выясняются причины и обстоятельства аварии.

"Проезд на дороге затруднен. Регулирование движения осуществляют сотрудники ГИБДД. Работают экстренные службы. Личности участников ДТП устанавливаются", — добавили в региональном УМВД.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге пять человек пострадали при столкновении автобуса с бетонным ограждением. ДТП произошло примерно в 8:00 по московскому времени.

Обложка ©

VK / УМВД России по Липецкой области

Светлана Оперук

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