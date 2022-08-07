В Молдавии стремительно скупают дрова из-за энергетического кризиса

На фоне энергетического кризиса в Молдавии вырос спрос на дрова, превышая имеющиеся в стране запасы. Об этом в эфире телеканала Jurnal TV заявил глава Управления лесного фонда при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай.

"Жители страны готовятся к тяжёлой зиме, в райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на рост цен на древесину на 10%", — сказал он.

Мамай уточнил, что цены на дерево колеблются от 575 до 875 леев (от 30 до 45 долларов) за кубометр. По его словам, на данный момент Moldsilva в разных лесных хозяйствах обладает запасом древесины в 23,9 тыс. кубометров. Он добавил, что однако во второй половине года прогнозируется существенный рост — предполагается собрать 250 тыс. кубометров дерева.

В Молдавии 660 тысяч семей живут в домах, которые отапливаются печью. В холодный период года население страны потребляет приблизительно более одного миллиона кубометров дров. Агентство Moldsilva прогнозирует, что сможет обеспечить около 800 тысяч кубометров из необходимого объёма.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны нет альтернативы российскому газу, потому что закупка топлива на рынке обойдётся гораздо дороже. Кроме того, по её словам, электроэнергия тоже зависит от газа и здесь тоже нет альтернативы, потому что Молдавия не подключена к Румынии. Эту ситуацию Санду охарактеризовала как "очень сложную".