Украинский посол Щерба посоветовал основателю Pink Floyd переехать в РФ после слов об СВО

Украинский посол в Австрии набросился на одного из основателей группы Pink Floyd, Роджера Уотерса, после его слов о российской спецоперации в Незалежной. В "Твиттере" дипломат назвал музыканта безвольным, заблудшим человеком.

"Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умён. Теперь идёт война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?" — написал посол.