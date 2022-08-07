Зоологи выяснили, почему интеллект у разных птиц имеет отличия

Уровень интеллекта у птиц зависит от качества работы нейронов в мозге пернатых, а не от числа нервных клеток. Об этом говорится в исследовании чешских зоологов, опубликованном в журнале Nature Ecology and Evolution.

Учёные проанализировали число нейронов у свыше 4400 представителей 111 видов птиц в плаще мозга — области, напоминающей кору мозга у млекопитающих. В ходе исследования выяснилось, что пернатые с большим количеством нервных клеток в этой структуре оказались сообразительнее.

Зоологи уверены, что на развитие птиц также влияет время, в течение которого они находятся в гнезде после вылупления. По мнению исследователей, процесс взросления пернатых с высоким уровнем интеллекта более медленный. Именно у них образуется больше нейронов в плаще мозга.

"Более крупные представители ворон и попугаев, которые известны своим интеллектом, находятся в гнезде на протяжении большего количества времени, что способствует росту мозга и накоплению нейронов в плаще мозга", — сказано в материале зоологов.