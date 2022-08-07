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7 августа, 15:00

Ребёнок в магазине надел на голову пластиковую трубу и не смог освободиться без спасателей

В Новороссийске спасатели вызволили ребёнка из пластиковой трубы

В одном из строительных магазинов Новороссийска ребёнок надел на голову пластиковую трубу и застрял. Освободиться ему помогли спасатели, сообщил руководитель муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в телеграм-канале.

  • Спасатели из Новороссийска вызволили ребёнка из пластиковой трубы. Фото © Telegram / Алексей Одеров
    Спасатели из Новороссийска вызволили ребёнка из пластиковой трубы. Фото © Telegram / Алексей Одеров
  • Спасатели из Новороссийска вызволили ребёнка из пластиковой трубы. Фото © Telegram / Алексей Одеров
    Спасатели из Новороссийска вызволили ребёнка из пластиковой трубы. Фото © Telegram / Алексей Одеров

Спасатели из Новороссийска вызволили ребёнка из пластиковой трубы. Фото © Telegram / Алексей Одеров

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"К нам поступил вызов о том, что в одном из строительных магазинов ребёнок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять её не может", — написал он.

На место сразу же выехали спасатели, продолжил Одеров, и сняли трубу с головы ребёнка. В заключение он призвал детей быть как можно аккуратнее при изучении мира.

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Ранее Лайф писал, что двое взрослых и ребёнок утонули, перевернувшись на лодке в ЯНАО. В связи с инцидентом следствие организовало доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Обложка ©

Telegram / Алексей Одеров

Светлана Оперук

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