Ребёнок в магазине надел на голову пластиковую трубу и не смог освободиться без спасателей

В одном из строительных магазинов Новороссийска ребёнок надел на голову пластиковую трубу и застрял. Освободиться ему помогли спасатели, сообщил руководитель муниципальной Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в телеграм-канале.





"К нам поступил вызов о том, что в одном из строительных магазинов ребёнок надел себе на голову тройник пластиковой трубы и самостоятельно снять её не может", — написал он.

На место сразу же выехали спасатели, продолжил Одеров, и сняли трубу с головы ребёнка. В заключение он призвал детей быть как можно аккуратнее при изучении мира.