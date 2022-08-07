Трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа под Саратовом

Трёхлетний ребёнок выпал из окна в городе Ртищево Саратовской области, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Очередная трагедия. В Ртищевскую РБ поступил ребёнок трёх лет, падение с пятого этажа", — написал он в телеграм-канале.

Несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной стенки, живота и позвоночного столба с нижним парапарезом, а также множественные ссадины. В ближайшее время его должны перевести в областную детскую клиническую больницу.

Следователи начали доследственную проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства. Предварительно, всё произошло утром 7 августа в квартире по улице Красной. Девочка была дома с матерью, однако, оставшись одна в комнате, вышла на остеклённый балкон, оперлась на трубу и выпала из окна. Устанавливается, где в момент трагедии находились взрослые.