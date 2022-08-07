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7 августа, 14:57

Трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа под Саратовом

Под Саратовом трёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы, выпав из окна пятого этажа

Трёхлетний ребёнок выпал из окна в городе Ртищево Саратовской области, в тяжёлом состоянии его доставили в больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

"Очередная трагедия. В Ртищевскую РБ поступил ребёнок трёх лет, падение с пятого этажа", — написал он в телеграм-канале.

Несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной стенки, живота и позвоночного столба с нижним парапарезом, а также множественные ссадины. В ближайшее время его должны перевести в областную детскую клиническую больницу.

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Следователи начали доследственную проверку, сообщается в телеграм-канале ведомства. Предварительно, всё произошло утром 7 августа в квартире по улице Красной. Девочка была дома с матерью, однако, оставшись одна в комнате, вышла на остеклённый балкон, оперлась на трубу и выпала из окна. Устанавливается, где в момент трагедии находились взрослые.

Ранее Лайф рассказывал, что в подмосковном Щёлкове мать узнала о гибели выпавшей из окна десятого этажа двухлетней дочери, прочитав об этом в общедомовом чате. Малышка пробила москитную сетку и упала на козырёк первого этажа.

Обложка ©

Telegram-канал СУ СКР по Саратовской области

Артур Лапсаков

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