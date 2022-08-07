В Индии потеряли выведенные на орбиту спутники EOS-2 и AzaadiSAT

В Индии потеряли спутники EOS-2 и AzaadiSAT, которые были выведены на орбиту 7 августа ракетой Small Satellite Launch Vehicle (SSLV). Об этом говорится в заявлении руководителя организации космических исследований страны Шри Соманата.

"Когда [ракета] достигла орбиты высотой 356 км, произошло отделение спутников EOS-2 и AzaadiSAT. Однако впоследствии мы заметили аномалию. Аппараты были выведены на эллиптическую орбиту вместо круговой. Намеченной была круговая орбита высотой 356 км, но ракета вывела спутник на орбиту с апогеем 356 км и перигеем 76 км", — сказал он.

Соманат добавил, что в ближайшее время спутники сойдут с орбиты, так как больше не могут быть использованы. Глава организации космических исследований также отметил, что причина произошедшего уже известна, её проанализируют, чтобы улучшить следующие запуски ракет.