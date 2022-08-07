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7 августа, 15:12

В Подмосковье выпавшего из окна двухлетнего малыша санавиацией доставили в больницу

В Подмосковье двухлетний ребёнок выпал из окна

Двухлетний ребёнок выпал из окна в подмосковной Шатуре. Как сообщает "Царьград", сейчас малыш находится в больнице.

По данным издания, инцидент произошёл накануне на улице Советской. Ребёнок получил множественные травмы. С какого этажа он выпал, не уточняется. Известно, что изначально его доставили в местную больницу, но позже вертолётом санавиации перевезли в медучреждение в Люберцах.

В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и погиб

В Подмосковье двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже и погиб

Ранее Лайф сообщал, что трёхлетняя девочка выпала из окна пятого этажа в Саратовской области. Малышка находится в тяжёлом состоянии. У неё закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной стенки, живота и позвоночного столба с нижним парапарезом, а также множественные ссадины.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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