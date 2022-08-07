В Подмосковье выпавшего из окна двухлетнего малыша санавиацией доставили в больницу

Двухлетний ребёнок выпал из окна в подмосковной Шатуре. Как сообщает "Царьград", сейчас малыш находится в больнице.

По данным издания, инцидент произошёл накануне на улице Советской. Ребёнок получил множественные травмы. С какого этажа он выпал, не уточняется. Известно, что изначально его доставили в местную больницу, но позже вертолётом санавиации перевезли в медучреждение в Люберцах.