В Севастополе продлили "жёлтый" уровень террористической опасности
Власти Севастополя приняли решение о продлении в городе высокого ("жёлтого") уровня террористической опасности. Такая мера принимается в целях обеспечения безопасности региона и граждан, сообщило правительство города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен "жёлтый" уровень террористической опасности на территории города на период с 18:00 7 августа сроком на семь суток до 18:00 14 августа", — говорится в сообщении.
Напомним, "жёлтый" уровень террористической опасности был введён 31 июля после удара беспилотника по штабу Черноморского флота. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. В Черноморском флоте уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный дрон. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены и переносить их не будут.
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