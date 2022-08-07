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7 августа, 15:28

В Севастополе продлили "жёлтый" уровень террористической опасности

Власти Севастополя приняли решение о продлении в городе высокого ("жёлтого") уровня террористической опасности. Такая мера принимается в целях обеспечения безопасности региона и граждан, сообщило правительство города.

"Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен "жёлтый" уровень террористической опасности на территории города на период с 18:00 7 августа сроком на семь суток до 18:00 14 августа", — говорится в сообщении.

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Напомним, "жёлтый" уровень террористической опасности был введён 31 июля после удара беспилотника по штабу Черноморского флота. Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал последствия атаки дрона ВСУ на штаб ЧФ. В Черноморском флоте уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный дрон. После случившегося праздничные мероприятия ко Дню ВМФ были отменены и переносить их не будут.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова

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