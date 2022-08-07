В Севастополе продлили "жёлтый" уровень террористической опасности

Власти Севастополя приняли решение о продлении в городе высокого ("жёлтого") уровня террористической опасности. Такая мера принимается в целях обеспечения безопасности региона и граждан, сообщило правительство города.

"Решением председателя антитеррористической комиссии в Севастополе установлен "жёлтый" уровень террористической опасности на территории города на период с 18:00 7 августа сроком на семь суток до 18:00 14 августа", — говорится в сообщении.