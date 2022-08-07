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7 августа, 15:36

"Два мешка селитры высыпали": Житель Владимировки рассказал, как ВСУ отравляли воду в местных колодцах

Житель Владимировки заявил, что военные ВСУ при уходе из села отравили воду в колодцах

Вооружённые силы Украины, покидая село Владимировка под Соледаром, оставили местным неприятный сюрприз: бойцы отравили воду в местных колодцах. Об этом рассказал житель населённого пункта Александр.

"В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (ВСУ. — Прим. Лайфа) два мешка селитры высыпали", — рассказал мужчина.

Такой случай далеко не первый, подчеркнул в беседе с РИА "Новости" член Народной милиции Луганской Народной Республики. По его словам, украинские военные зачастую оставляют отравленную пищу, чтобы принести вред солдатам ЛНР и местным жителям.

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Ранее Лайф писал, что украинские силовики ночью обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не более 400 метров. Позже власти Энергодара заявили, что при повреждении ЗАЭС первыми пострадают подконтрольные Киеву районы.

Обложка ©

Getty Images / Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов

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