"Два мешка селитры высыпали": Житель Владимировки рассказал, как ВСУ отравляли воду в местных колодцах
Житель Владимировки заявил, что военные ВСУ при уходе из села отравили воду в колодцах
Вооружённые силы Украины, покидая село Владимировка под Соледаром, оставили местным неприятный сюрприз: бойцы отравили воду в местных колодцах. Об этом рассказал житель населённого пункта Александр.
"В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (ВСУ. — Прим. Лайфа) два мешка селитры высыпали", — рассказал мужчина.
Такой случай далеко не первый, подчеркнул в беседе с РИА "Новости" член Народной милиции Луганской Народной Республики. По его словам, украинские военные зачастую оставляют отравленную пищу, чтобы принести вред солдатам ЛНР и местным жителям.
Ранее Лайф писал, что украинские силовики ночью обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы. Расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не более 400 метров. Позже власти Энергодара заявили, что при повреждении ЗАЭС первыми пострадают подконтрольные Киеву районы.
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