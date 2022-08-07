"Два мешка селитры высыпали": Житель Владимировки рассказал, как ВСУ отравляли воду в местных колодцах

Вооружённые силы Украины, покидая село Владимировка под Соледаром, оставили местным неприятный сюрприз: бойцы отравили воду в местных колодцах. Об этом рассказал житель населённого пункта Александр.

"В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (ВСУ. — Прим. Лайфа) два мешка селитры высыпали", — рассказал мужчина.