Решение Киева отправить на передовую не прошедших подготовку граждан является катастрофой украинской государственности. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

"В бой бросают откровенное пушечное мясо. Слесарей, водителей и других людей, которых просто поймали на улице и даже не подготовили. Один из наёмников, который воюет на стороне Украины, задавал вопрос мобилизованным: кто умеет владеть оружием. Подняли руки только двое", — уточнил эксперт.

Михайлов добавил, что Киев решил вести борьбу до последнего украинца. При этом эксперт выразил надежду, что конфликт закончится раньше и таким образом удастся сохранить жизни мирных людей, отправленных на фронт.

"Мне кажется, у них хватит разума или сдаться, или отказаться выходить против российских войск. За этими людьми будущее территории, которая появится на месте Украинского государства", — заключил политолог.