Премьер Израиля Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что цели военной операции "Рассвет" в секторе Газа против "Исламского джихада" достигнуты, продолжать её нет смысла. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.
"Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию", — сказал Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, оно должно начаться сегодня в 20:00 по местному времени.
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