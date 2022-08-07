Стало известно, когда начнётся перемирие в секторе Газа
Reuters: Перемирие в секторе Газа между Палестиной и Израилем наступит в 20:00
Перемирие между Палестиной и Израилем в секторе Газа наступит в 20:00 по местному времени. Об этом сообщил палестинский чиновник.
"Перемирие в Газе начнётся в 20:00 по местному времени", — приводит Reuters сообщение.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.
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