В Германии испугались социальной катастрофы

Пандемия коронавируса, энергетический кризис и рост инфляции рискуют вызвать в Германии социальную катастрофу. Такими опасениями в интервью телеканалу ARD поделился сопредседатель немецкой Левой партии Мартин Ширдеван. По словам политика, он выражает опасения по поводу "мощной волны бедности в сфере энергетики, которая надвигается на страну".

"Вместе с инфляцией это ведёт к тому, что люди не смогут позволить себе продукты питания и что аренда жилья будет постоянно дорожать", — добавил Ширдеван.

Кроме того, политик считает, что на фоне растущих в обществе проблем свой рейтинг начнут наращивать правые силы, что приведёт к явному "кризису демократии". Он добавил, что при всём этом на Германию надвигается "идеальный шторм".