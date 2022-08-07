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7 августа, 16:04

В Германии испугались социальной катастрофы

Глава Левой партии ФРГ Ширдеван опасается волнений в обществе из-за экономических проблем

Пандемия коронавируса, энергетический кризис и рост инфляции рискуют вызвать в Германии социальную катастрофу. Такими опасениями в интервью телеканалу ARD поделился сопредседатель немецкой Левой партии Мартин Ширдеван. По словам политика, он выражает опасения по поводу "мощной волны бедности в сфере энергетики, которая надвигается на страну".

"Вместе с инфляцией это ведёт к тому, что люди не смогут позволить себе продукты питания и что аренда жилья будет постоянно дорожать", — добавил Ширдеван.

Кроме того, политик считает, что на фоне растущих в обществе проблем свой рейтинг начнут наращивать правые силы, что приведёт к явному "кризису демократии". Он добавил, что при всём этом на Германию надвигается "идеальный шторм".

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Ранее немцев предупредили о финансовой катастрофе из-за цен на газ. А всё из-за того, что компания RheinEnergie хочет повысить стоимость голубого топлива для рядовых потребителей более чем на 100%.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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