Sky News: В Британии возникли проблемы с подготовкой пилотов истребителей

В Великобритании возникли проблемы с подготовкой пилотов истребителей после начала проводимой Россией спецоперации на Украине. Об этом говорится в публикации телеканала Sky News. По данным СМИ, подготовка ВВС Соединённого Королевства ухудшилась после того, как Британия отправила самолёты для помощи союзникам по НАТО на востоке после старта "Операции Z".

"В этом году спрос на пилотов, желающих научиться управлять скоростным реактивным самолётом Typhoon, упал на 65% преимущественно из-за темпа работы", — сказано в материале.

Трудности при обучении пилотов также возникли из-за того, что в прошлом году Лондон направил в Тихий океан авианосец HMS Queen Elizabeth. На нём, как утверждает Sky News, находились восемь истребителей F-35, причём ими управляли опытные лётчики. По данным телеканала, британский министр обороны Бен Уоллес уже поручил решить данный вопрос, однако сделать это будет сложно в течение ближайших лет.