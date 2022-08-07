"Исламский джихад" установил условия прекращения огня с Израилем
Палестинская группировка "Исламский джихад" изложила условия прекращения огня с Израилем. Так, главным требованием радикалов является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади, заявил член политбюро движения Анвар Таха.
"У нас есть условия прекращения огня, в первую очередь — освобождение Бассама ас-Саади", — сказал Таха в эфире телеканала Al Jazeera.
Вместе с тем он заявил, что "Исламский джихад" требует от Израиля прекратить судебные преследования всех членов группировки.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, оно должно начаться сегодня в 20:00 по местному времени.
Twitter / وكالة الرأي