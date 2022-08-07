"Исламский джихад" установил условия прекращения огня с Израилем

Палестинская группировка "Исламский джихад" изложила условия прекращения огня с Израилем. Так, главным требованием радикалов является освобождение задержанного лидера Бассама ас-Саади, заявил член политбюро движения Анвар Таха.

"У нас есть условия прекращения огня, в первую очередь — освобождение Бассама ас-Саади", — сказал Таха в эфире телеканала Al Jazeera.