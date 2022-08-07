В Химках неизвестный открыл стрельбу из травмата во время ссоры на парковке

Полиция разыскивает участников конфликта в Химках, где в ходе ссоры между двумя компаниями мужчина достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону обидчиков. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение об инциденте поступило правоохранителям вечером 6 августа. Сам конфликт произошёл на стоянке магазина на улице Германа Титова. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ссора быстро переросла из словесной перепалки в стрельбу, в результате которой двое мужчин получили ранения и были госпитализированы.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).