В Британии потребовали разработать чрезвычайный бюджет, чтобы избежать "зимы нищеты"
Экс-премьер Британии Браун потребовал разработать чрезвычайный бюджет из-за энергокризиса
Экс-премьер Британии Гордон Браун потребовал от кабмина страны принять чрезвычайный бюджет из-за энергокризиса. Об этом говорится в публикации The Guardian. По данным СМИ, Браун призвал заняться этим заявившего об отставке с поста премьера Британии Бориса Джонсона, главу МИД страны Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака, которые борются за должность нового главы кабмина.
"Борис Джонсон, Сунак и Трасс должны на этой неделе согласовать чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, то парламент должен выйти с каникул и заставить их принять его", — заявил Браун.
По его мнению, в том, что "безразличные лидеры" обрекают миллионы британцев на "зиму нищеты", нет ничего морального. Браун подчеркнул, что рост стоимости на электроэнергию осенью может "подтолкнуть миллионы людей к краю пропасти". Поэтому кабмину нужно в ближайшее время помочь гражданам, подчеркнул экс-премьер Британии.
Лайф напоминает, что ранее суровую зиму Британии предрекла министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По её мнению, чтобы предотвратить негативные последствия для экономики государства, стоит добывать ресурсы методом гидроразрыва пласта.
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