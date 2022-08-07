В Британии потребовали разработать чрезвычайный бюджет, чтобы избежать "зимы нищеты"

Экс-премьер Британии Гордон Браун потребовал от кабмина страны принять чрезвычайный бюджет из-за энергокризиса. Об этом говорится в публикации The Guardian. По данным СМИ, Браун призвал заняться этим заявившего об отставке с поста премьера Британии Бориса Джонсона, главу МИД страны Лиз Трасс и бывшего министра финансов Риши Сунака, которые борются за должность нового главы кабмина.

"Борис Джонсон, Сунак и Трасс должны на этой неделе согласовать чрезвычайный бюджет. Если они этого не сделают, то парламент должен выйти с каникул и заставить их принять его", — заявил Браун.

По его мнению, в том, что "безразличные лидеры" обрекают миллионы британцев на "зиму нищеты", нет ничего морального. Браун подчеркнул, что рост стоимости на электроэнергию осенью может "подтолкнуть миллионы людей к краю пропасти". Поэтому кабмину нужно в ближайшее время помочь гражданам, подчеркнул экс-премьер Британии.