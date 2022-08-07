"Противоречит принципам": В Иране заявили о нежелании обладать ядерным оружием
Глава МИД Ирана: В политической доктрине страны нет места для ядерного оружия
Ядерному оружию нет места в политической доктрине Ирана, а обладание им "противоречит принципам Исламской Республики". Об этом в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан. Он отметил, что сегодня необходимо уделить внимание созданию свободной от атомного оружия зоны на Ближнем Востоке.
"Исламская Республика Иран является одним из инициаторов создания такой зоны, и мы готовы продолжать конструктивное сотрудничество в этом направлении", — отметил министр.
Ранее стало известно, что Иран дал положительный ответ на предложение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий, выдвинутое главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Тегеране заявили, что тесно сотрудничают с партнёрами по ядерной сделке, чтобы "дать США ещё один шанс продемонстрировать добросовестность".
Flickr / Blondinrikard Fröberg