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7 августа, 16:35

"Противоречит принципам": В Иране заявили о нежелании обладать ядерным оружием

Глава МИД Ирана: В политической доктрине страны нет места для ядерного оружия

Ядерному оружию нет места в политической доктрине Ирана, а обладание им "противоречит принципам Исламской Республики". Об этом в ходе телефонного разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан. Он отметил, что сегодня необходимо уделить внимание созданию свободной от атомного оружия зоны на Ближнем Востоке.

"Исламская Республика Иран является одним из инициаторов создания такой зоны, и мы готовы продолжать конструктивное сотрудничество в этом направлении", — отметил министр.

Песков заявил, что Россия хотела бы восстановления иранской ядерной сделки "как можно скорее"

Песков заявил, что Россия хотела бы восстановления иранской ядерной сделки "как можно скорее"

Ранее стало известно, что Иран дал положительный ответ на предложение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий, выдвинутое главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Тегеране заявили, что тесно сотрудничают с партнёрами по ядерной сделке, чтобы "дать США ещё один шанс продемонстрировать добросовестность".

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Flickr / Blondinrikard Fröberg

Наталья Исакова

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