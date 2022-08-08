"Знай, где ты находишься": Шакил О'Нил сравнил арест Грайнер с сюжетом из "Крепкого орешка"

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной лиги Шакил О'Нил сравнил приговор в России своей соотечественнице, баскетболистке Бриттни Грайнер, с сюжетом фильма "Крепкий орешек". Ситуацию он назвал печальной.

"У них есть то, что принадлежит нам. Я вижу такое, что видел только в "Крепких орешках" с Брюсом Уиллисом. Вы получите Бриттни обратно, если вернёте нам ужасного торговца оружием", — сказал О'Нил в подкасте The Big Chair Breaker.

Вместе с тем бывший баскетболист призвал всех знать и соблюдать законы тех мест, куда они отправляются, в данном случае России.

"Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно", — сказал Шакил О'Нил.

Напомним, Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей за транспортировку гашишного масла.