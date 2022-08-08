Можно прекратить сегодня же: Американский разведчик рассказал, как можно остановить Зеленского

Президент США Джо Байден может повлиять на Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

"Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмёт трубку и позвонит Зеленскому", — сказал Риттер в интервью RT.

Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Если бы США хотели, они могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил экс-разведчик, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС. Сегодня Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита отрицает и отвергает, отметил Риттер.

"Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина", — заключил он.