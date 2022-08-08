Из сектора Газа обстреляли Израиль после начала перемирия

Несмотря на вступление в силу перемирия между Израилем и группировкой "Исламский джихад", после 23:30 несколько ракет было выпущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля, говорится в публикации. Это было сделано всего через несколько минут после вступления перемирия в силу. По данным радио "Кан", один из снарядов упал на открытой местности в районе населённого пункта Эшколь. Сообщений о жертвах не поступало.