Из сектора Газа обстреляли Израиль после начала перемирия
Несмотря на вступление в силу перемирия между Израилем и группировкой "Исламский джихад", после 23:30 несколько ракет было выпущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Снаряды были запущены в направлении южных районов Израиля, говорится в публикации. Это было сделано всего через несколько минут после вступления перемирия в силу. По данным радио "Кан", один из снарядов упал на открытой местности в районе населённого пункта Эшколь. Сообщений о жертвах не поступало.
В прилегающих к сектору Газа районах Израиля после вступления перемирия прозвучали сирены воздушной тревоги. А за несколько минут до этого Армия обороны Израиля поразила цели, принадлежащие террористической организации "Исламский джихад". Это был последний удар перед назначенным сроком вступления перемирия в силу.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.
ТАСС / AP / Yousef Masoud