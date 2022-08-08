Психологи нашли, чем можно успокоить женщин во время стресса

Женщины лучше справляются со стрессом, когда кто-то рядом тоже его переживает. Это обнаружили психологи из Колумбийского университета.

В эксперименте участвовали студентки и двуполые влюблённые пары, проживающие вместе. В ходе одного из этапов девушки должны были выступить с речью, а их партнёр дать оценку — такую же, как и сами девушки, противоположную или нейтральную. В первом случае уровень стресса оказывался минимальным, говорится в научной статье, опубликованной в Frontiers in Psychology.

Во второй части эксперимента участники в течение двух недель вели дневники, где фиксировали стрессовые факторы и оценивали степень своих переживаний. Как выяснилось, 99% женщин переносили стресс, пережитый совместно с партнёром, гораздо легче, если он был обеспокоен так же. А вот среди мужчин 58% испытывали более высокую тревожность, когда по тому же поводу беспокоилась и партнёрша. В целом женщины сообщали о более высоком уровне тревожности, чем мужчины.

Авторы работы предполагают, что женщины могут быть эволюционно приспособлены объединяться для защиты от угроз, а лучше всего это получается при так называемой разделяемой реальности — общности чувств и суждений относительно чего-либо.