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7 августа, 20:30

Швейцарцев призвали к зиме запастись дровами и свечами

В Швейцарии глава комиссии по энергетике Люгинбюль не исключил отключения электричества

Глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал жителей страны запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

"В худшем случае мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому, конечно, разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров", — сказал он изданию NZZ am Sonntag.

Люгинбюль признался, что и сам лично запасся большим количеством дров, чем обычно, а также карманными фонариками и батарейками для них. Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа, отметил чиновник.

Он рассказал о государственной кампании по экономии электричества. И добавил, что власти Швейцарии рассматривают вопрос о закрытии компаний, крупных потребителей электроэнергии, которые могли бы на некоторое время прекратить производство.

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Обложка ©

Freepik

Светлана Шумакова

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