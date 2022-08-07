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7 августа, 20:12

Израиль подтвердил договорённость о начале перемирия с "Исламским джихадом"

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила информацию о договорённости с "Исламским джихадом" о начале перемирия в 23:30 мск. Вместе с тем там отметили, что оставляют за собой право применить силу в случае, если будет нарушение со стороны палестинского движения.

"Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30", — говорится в сообщении канцелярии.

Израиль поблагодарил Египет за усилия, которые привели к договорённостям о введении режима прекращения огня в секторе Газа.

"Исламский джихад" назвал сроки прекращения огня

"Исламский джихад" назвал сроки прекращения огня

Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.

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ТАСС / AP / Yousef Masoud

Андрей Григорьев

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