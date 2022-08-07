Израиль подтвердил договорённость о начале перемирия с "Исламским джихадом"
Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила информацию о договорённости с "Исламским джихадом" о начале перемирия в 23:30 мск. Вместе с тем там отметили, что оставляют за собой право применить силу в случае, если будет нарушение со стороны палестинского движения.
"Глава национального департамента информации и разъяснительной работы подтверждает, что прекращение огня вступит в силу сегодня вечером в 23:30", — говорится в сообщении канцелярии.
Израиль поблагодарил Египет за усилия, которые привели к договорённостям о введении режима прекращения огня в секторе Газа.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы велись в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа.
ТАСС / AP / Yousef Masoud