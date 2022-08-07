Израиль подтвердил договорённость о начале перемирия с "Исламским джихадом"

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила информацию о договорённости с "Исламским джихадом" о начале перемирия в 23:30 мск. Вместе с тем там отметили, что оставляют за собой право применить силу в случае, если будет нарушение со стороны палестинского движения.