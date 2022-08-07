Прокуратура Москвы усмотрела признаки преступления в гибели рабочих в коллекторе
Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет РФ материалы проверки по факту гибели рабочих в коллекторе. Ведомство выявило предполагаемые признаки преступления в действиях компании, которая проводила работы.
"Поскольку в действиях неустановленных лиц коммерческой организации усматриваются признаки преступления, Прокуратура Юго-Восточного административного округа направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда) и статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ)", — говорится в сообщении на сайте Прокуратуры Москвы.
Там добавили, что трое пострадавших госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.
Как рассказывал Лайф, трагический инцидент случился днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. Изначально двух человек извлекли из коллектора без сознания, трое остались внутри, была развёрнута спасательная операция. СК начал проверку по факту произошедшего.
LiFE