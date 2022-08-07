Найдены тела всех трёх рабочих, пропавших в коллекторе в Москве

В Москве обнаружено тело ещё одного рабочего их числа тех, что пропали в коллекторе. Таким образом, обнаружены все трое погибших.

Как сообщили Лайфу в экстренных службах, последнее тело, как и в первых двух случаях, тоже нашли в том самом коллекторе. Поисковые работы, продолжавшиеся несколько часов, теперь завершаются.