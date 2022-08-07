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7 августа, 19:14

Найдены тела всех трёх рабочих, пропавших в коллекторе в Москве

В Москве обнаружено тело ещё одного рабочего их числа тех, что пропали в коллекторе. Таким образом, обнаружены все трое погибших.

Как сообщили Лайфу в экстренных службах, последнее тело, как и в первых двух случаях, тоже нашли в том самом коллекторе. Поисковые работы, продолжавшиеся несколько часов, теперь завершаются.

Власти назвали причину ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

Власти назвали причину ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве

Как рассказывал Лайф, трагический инцидент случился днём 7 августа в ходе выполнения работ на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы. По нашим данным, двух человек извлекли из коллектора без сознания, ещё трое остались внутри. СК начал проверку по факту произошедшего.

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LiFE

Андрей Григорьев

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