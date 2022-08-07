"Должен спрашивать с себя": В Германии указали на ошибку Запада по Украине
Немецкий политик Вайдель: Запад ошибся, не закрепив нейтральный статус Украины
Страны Запада совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус. С таким заявлением выступила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель.
В эфире телеканала ZDF она напомнила: российская сторона на протяжении десятилетий указывала, что не станет мириться с интеграцией Незалежной в НАТО. Кроме того, всё это время Кремль считал украинский вопрос "красной чертой".
"И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, — это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя", — подчеркнула Вайдель.
Ранее Лайф сообщал, что в Конгрессе США признали неприятную правду о поставках вооружения Киеву. Аргументируя свою точку зрения, американские политики сослались на новый фильм-расследование телеканала CBS. В нём, в частности, утверждается, что значительная часть поставляемого Западом на Украину оружия уходит на чёрный рынок.
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