Полянский заявил о невозможности завершить работы на "Северном потоке" из-за санкций

Технические процедуры по газопроводу "Северный поток" нельзя совершить из-за введённых против России западных санкций. Об этом в интервью радио Times напомнил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определённые технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для "Северного потока", а этого сделать нельзя из-за введённых против России санкций", — ответил он на вопрос ведущей о том, почему Москва сократила поставки газа в Европу.