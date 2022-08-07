Полянский заявил о невозможности завершить работы на "Северном потоке" из-за санкций
Технические процедуры по газопроводу "Северный поток" нельзя совершить из-за введённых против России западных санкций. Об этом в интервью радио Times напомнил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Полагаю, уже объяснялось в деталях, что есть определённые технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для "Северного потока", а этого сделать нельзя из-за введённых против России санкций", — ответил он на вопрос ведущей о том, почему Москва сократила поставки газа в Европу.
Вместе с тем Полянский подчеркнул, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком газа в Европу. Он также указал на "безрассудные действия" европейских политиков, которые не заботятся о благополучии своих же граждан.
Как сообщал Лайф ранее, Канада 17 июля отправила на самолёте в Германию отремонтированную турбину Siemens для "Северного потока". Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию 24 июля, однако из-за отсутствия необходимых документов передать его не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины на фоне того, что сроки передачи компанией Siemens уже отремонтированного агрегата остаются непонятны. В Кремле заявили, что "Газпром" хочет подтверждения неподсанкционного статуса оборудования.
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