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7 августа, 18:51

В Тюмени два человека пострадали при разгерметизации газового баллона в автосервисе

Два человека пострадали при разгерметизации газового баллона в автосервисе в Тюмени. Об этом заявили в региональном Главном управлении МЧС РФ.

"Сегодня в 17:03 (15:03 мск. — Прим. Лайфа) поступило сообщение о разгерметизации газового баллона с последующим горением. Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате травмировано два человека. ЧП произошло в Тюмени на улице Авторемонтной, по предварительным данным, в здании автосервиса", — цитирует сообщение ТАСС.

По данным регионального Депздрава, с места ЧП двух пациентов госпитализировали с ожогами. Их состояние оценивается как тяжёлое.

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Причиной пожара на складе Ozon могло стать неправильное хранение горючих материалов

Ранее Лайф писал, что в конце мая семь человек пострадали при взрыве газового баллона в Туапсе. Они сидели за столом во дворе и разжигали костёр. В результате ЧП все получили ожоги различной степени тяжести.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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