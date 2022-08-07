В Тюмени два человека пострадали при разгерметизации газового баллона в автосервисе

Два человека пострадали при разгерметизации газового баллона в автосервисе в Тюмени. Об этом заявили в региональном Главном управлении МЧС РФ.

"Сегодня в 17:03 (15:03 мск. — Прим. Лайфа) поступило сообщение о разгерметизации газового баллона с последующим горением. Площадь пожара составила 2 кв. м. В результате травмировано два человека. ЧП произошло в Тюмени на улице Авторемонтной, по предварительным данным, в здании автосервиса", — цитирует сообщение ТАСС.

По данным регионального Депздрава, с места ЧП двух пациентов госпитализировали с ожогами. Их состояние оценивается как тяжёлое.