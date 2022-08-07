НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 августа, 18:33

"Исламский джихад" подтвердил заключение перемирия с Израилем

AFP: "Исламский джихад" подтвердил заключение перемирия с Израилем

Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Каира. Об этом сообщает агентство AFP в "Твиттере" со ссылкой на заявление.

К слову, ранее радикалы потребовали от Израиля освободить задержанного лидера Бассама ас-Саади. Вместе с тем "Исламский джихад" призвал прекратить судебные преследования всех членов группировки. Официального ответа от израильских властей на выдвинутые условия не было. Вскоре после этого в Тель-Авиве и расположенном в 20 километрах от него городе Лод снова начали звучать сирены воздушной тревоги.

Премьер Израиля Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты

Премьер Израиля Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты

Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, оно должно было начаться сегодня в 20:00 по местному времени.

Обложка ©

Прилёты по сектору Газа со стороны Израиля Twitter / Sarah Hassan

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров