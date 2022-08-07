"Исламский джихад" подтвердил заключение перемирия с Израилем
AFP: "Исламский джихад" подтвердил заключение перемирия с Израилем
Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила заключение перемирия с Израилем при посредничестве Каира. Об этом сообщает агентство AFP в "Твиттере" со ссылкой на заявление.
К слову, ранее радикалы потребовали от Израиля освободить задержанного лидера Бассама ас-Саади. Вместе с тем "Исламский джихад" призвал прекратить судебные преследования всех членов группировки. Официального ответа от израильских властей на выдвинутые условия не было. Вскоре после этого в Тель-Авиве и расположенном в 20 километрах от него городе Лод снова начали звучать сирены воздушной тревоги.
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, оно должно было начаться сегодня в 20:00 по местному времени.
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Прилёты по сектору Газа со стороны Израиля Twitter / Sarah Hassan