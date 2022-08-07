"Этот идиот хочет ещё что-то о нём сказать?": Немцев взбесили новые заявления Мельника о Бандере

Читатели немецкого издания Die Welt пришли в ярость после нового интервью бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором тот снова вспомнил о пособнике гитлеровцев Степане Бандере. В разговоре с журналистами дипломат заявил, что большинство людей "ещё не готовы предметно обсуждать личность" нациста украинского происхождения.

Так, большинство юзеров сильно разгневались очередным выпадом Мельника и потребовали немедленно выдворить его из Германии. Кто-то посоветовал неугомонному украинскому экс-послу больше никогда не давать никаких интервью прессе.

"Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет ещё что-то о нём сказать?" — возмутился один из комментаторов.

"Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии", — добавил другой юзер.