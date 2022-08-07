"Этот идиот хочет ещё что-то о нём сказать?": Немцев взбесили новые заявления Мельника о Бандере
Немцы потребовали выдворить экс-посла Украины Мельника после новых слов о Бандере
Читатели немецкого издания Die Welt пришли в ярость после нового интервью бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором тот снова вспомнил о пособнике гитлеровцев Степане Бандере. В разговоре с журналистами дипломат заявил, что большинство людей "ещё не готовы предметно обсуждать личность" нациста украинского происхождения.
Так, большинство юзеров сильно разгневались очередным выпадом Мельника и потребовали немедленно выдворить его из Германии. Кто-то посоветовал неугомонному украинскому экс-послу больше никогда не давать никаких интервью прессе.
"Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Этот идиот хочет ещё что-то о нём сказать?" — возмутился один из комментаторов.
"Почему нельзя просто бойкотировать Мельника? Он, как и многие в немецком правительстве, прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим. Обидно, с какой политической слепотой действуют здесь, в Германии", — добавил другой юзер.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Мельника с должности посла в ФРГ 9 июля. Его многочисленные заявления националистического характера не раз вызывали в Германии шквал критики и оценивались как скандальные. Так, экс-посол называл пособника гитлеровцев Степана Бандеру борцом за свободу, а массовые убийства мирных поляков на Волыни оправдывал особенностью периода Второй мировой войны, когда "было много убийств и зверств".
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ТАСС / Christian Spicker