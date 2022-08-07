Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 41

Число жертв израильских ракетных ударов по объектам в секторе Газа увеличилось до 41. Об этом сообщили в Минздраве автономии.

По последним данным, скончались в том числе 15 детей и четыре женщины. Также сегодня днём сообщалось о 253 раненых. О потерях с израильской стороны информации нет.