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7 августа, 17:47

Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 41

Число жертв израильских ракетных ударов по объектам в секторе Газа увеличилось до 41. Об этом сообщили в Минздраве автономии.

По последним данным, скончались в том числе 15 детей и четыре женщины. Также сегодня днём сообщалось о 253 раненых. О потерях с израильской стороны информации нет.

Режим прекращения огня в секторе Газа сорван из-за требований "Исламского джихада"

Режим прекращения огня в секторе Газа сорван из-за требований "Исламского джихада"

Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, оно должно было начаться сегодня в 20:00 по местному времени.

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Twitter / Jasika

Наталья Исакова

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