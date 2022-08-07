Россия находится в постоянном контакте с Кубой по вопросу пожара на нефтехранилище. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

"В связи с постигшим страну бедствием Куба запросила международную помощь. МИД России и профильные службы находятся в постоянном контакте с кубинской стороной для координации возможных совместных действий и оказания необходимого содействия", — сказано в комментарии Захаровой.

Лайф напоминает, что пожар на нефтехранилище в порту Кубы начался вечером 5 августа. Виной тому молния, которая ударила в купол резервуара, где в этот момент находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. По последним данным, в результате произошедшего погиб один человек, пострадал — 121, пятеро находятся в критическом состоянии. Вечером 6 августа Куба запросила международную помощь в тушении крупного пожара на нефтехранилище.