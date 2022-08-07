В Тель-Авиве и Лоде вновь раздались сирены воздушной тревоги
Похоже, что обещанного перемирия между Израилем и Палестиной сегодня не будет. В Тель-Авиве и расположенном в 20 километрах от него городе Лод только что прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает газета The Jerusalem Post.
В Тель-Авиве снова звучат сирены. Видео © Twitter / חדשות ישראל והעולם הערבי
По данным издания, число ракет, выпущенных с территории сектора Газа, приблизилось к тысячи с момента начала израильской операции "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад".
Лайф напоминает, что 5 августа армия Израиля нанесла ракетные удары по целям радикалов в секторе Газа, в результате погиб один из лидеров "Исламского джихада". Обстрелы проводятся в рамках операции "Рассвет". Ночью того же дня в центральных и южных районах Израиля прозвучали сирены ПВО "Железный купол", израильская сторона насчитала около 80 выпущенных ракет из сектора Газа. Позднее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил о намерении увеличить интенсивность ударов по сектору Газа. Но уже 7 августа Израиль согласился на перемирие в секторе Газа, оно должно было начаться сегодня в 20:00 по местному времени.
Кадр из видео Twitter / חדשות ישראל והעולם הערבי