В Испании в пух и прах разнесли принятый кабмином план по энергосбережению

Председатель правой Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо раскритиковал принятый властями страны план по энергосбережению и назвал действия главы правительства Педро Санчеса "импровизацией".

"Вместо того чтобы решать проблемы с позиции согласия, диалога, анализа, он (Педро Санчес. — Прим. Лайфа) просто импровизирует, принимая односторонние меры", — сказал политик в беседе с журналистами.



Автономные сообщества, по мнению Фейхоо, обязаны иметь право голоса в этом вопросе, поскольку именно они будут ответственны за внедрение плана. Такую точку зрения поддержала председатель правительства автономного сообщества Мадрида Исабель Диас Аюсо. Она считает, что принятые властями меры создали серьёзную проблему.

1 августа Правительство Испании утвердило план энергосбережения и регулирования энергопотребления в стране. Так, согласно принятому документу, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22:00 по местному времени.