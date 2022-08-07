Во Франции в Сене заблудилась белуха, которой вредно находиться в пресной воде
Французские зоологи и ветеринары пытаются спасти белуху, заплывшую в воды Сены
Зоологи и ветеринары проводят операцию по спасению белухи, которая заблудилась в водах Сены в районе департамента Эр на севере Франции. Об этом сообщает телеканал BFM.
По данным префектуры Эр, кит ведёт себя спокойно, но находится в крайне истощённом состоянии. При этом белуха отказывается принимать пищу от людей. Ветеринары не исключают, что животное тяжело болеет.
В субботу млекопитающему через выстрел дротиком сделали инъекцию витаминов для восстановления аппетита. Также белухе вкололи антибиотик для борьбы с инфекциями, которыми можно заразиться в Сене.
"Мы делаем всё, чтобы увеличить её шансы на выживание. Возможность усыпления животного, как было в случае с заблудившейся в мае в Сене косаткой, не рассматривается. У белухи есть силы, она реагирует на окружающий мир", — сказала глава французского подразделения неправительственной организации Sea Shepherd Ламья Эсемлали.
По её словам, сейчас исследуются варианты возвращения белухи в море, в том числе с помощью лодок. При этом действовать нужно быстро, так как из-за долгого пребывания в пресной воде у животного на коже начали появляться пятна, отметила зоозащитница. Она также напомнила, что белуха, обычно обитающая в холодных водах, является особо охраняемым видом китообразных.
Ранее Лайф рассказал, что заплывавшая на Куршскую косу моржиха умерла по дороге в зоопарк Хельсинки. По мнению Нины Тронти, заместителя директора по зоологическим вопросам зоопарка, причиной смерти стало сильное истощение животного. Кроме того, по оценке российских специалистов, моржиха была уже солидного возраста.
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