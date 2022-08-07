В Нагорном Карабахе получил ранение военнослужащий Армении
Минобороны РФ заявило о раненом армянском военнослужащем в Нагорном Карабахе
В Нагорном Карабахе после нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана получил ранение армянский военный. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе [села] Сотк Гегаркуникской области со стороны Вооружённых сил Азербайджана, в результате которого ранен один военнослужащий Вооружённых сил Армении", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны РФ добавили, что руководство российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении урегулировало данный инцидент. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено, подчеркнули в министерстве.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной, а также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. В МИД РФ выразили крайнюю озабоченность эскалацией в Нагорном Карабахе и призвали Армению и Азербайджан проявлять сдержанность.
ТАСС / Григоров Гавриил