В Нагорном Карабахе получил ранение военнослужащий Армении

В Нагорном Карабахе после нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана получил ранение армянский военный. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе [села] Сотк Гегаркуникской области со стороны Вооружённых сил Азербайджана, в результате которого ранен один военнослужащий Вооружённых сил Армении", — сообщили в ведомстве.