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7 августа, 17:15

В Нагорном Карабахе получил ранение военнослужащий Армении

Минобороны РФ заявило о раненом армянском военнослужащем в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе после нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана получил ранение армянский военный. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе [села] Сотк Гегаркуникской области со стороны Вооружённых сил Азербайджана, в результате которого ранен один военнослужащий Вооружённых сил Армении", — сообщили в ведомстве.

В Минобороны РФ добавили, что руководство российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении урегулировало данный инцидент. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено, подчеркнули в министерстве.

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Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом премьер Армении Никол Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной, а также отметил, что события вызывают ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. В свою очередь ОДКБ призвала стороны конфликта воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём. В МИД РФ выразили крайнюю озабоченность эскалацией в Нагорном Карабахе и призвали Армению и Азербайджан проявлять сдержанность.

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ТАСС / Григоров Гавриил

Никита Осипов

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